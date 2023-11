Les 10 matchs aux meilleures affluences au 1er tiers de la saison de Ligue 1

Depuis l’entame de la saison, l’OM fait quasiment le plein du Vélodrome à chaque fois qu’il se produit à la maison.

Un tiers de la saison 2023-2024 s’est achevé ce week-end, niveau affluences les bases sont au moins aussi bonnes que l’exercice précédent qui fut un record en la matière. Quand l’Olympique de Marseille remplit son stade, comme ça a été le cas ou quasiment sur les cinq rencontres que le club a joué au Vélodrome, aucun autre ne peut lui contester le nombre ; l’écrin des Phocéens étant le plus grand du football français, exception faite naturellement de l’antre des Bleus, le Stade de France.

L’OM a le plus grand stade et de fait les meilleures affluences

De fait, l’OM truste les premières places sur les 10 matchs aux meilleures affluences au 1er tiers de la saison de Ligue 1. Et encore y figurerait-il une sixième fois sans l’imbécilité de quelques-uns qui s’en sont pris aux bus des Lyonnais, avant l’Olympico le dimanche 29 octobre. Derrière Marseille, l’OL justement se glisse dans la hiérarchie à la faveur de la rencontre de gala jouée contre le PSG champion de France, dans le cadre de la 5e journée. Ils étaient ce soir-là plus de 50 000 au Groupama Stadium qui peut accueillir jusqu’à plus de 59 000 personnes.

L’OL à plus de 50 000 pour la visite du PSG

Mais les résultats du club pèsent sur la motivation des fans qui, à l’exception de ce choc contre Paris, ne viennent en moyenne qu’à un peu plus de 43 000 les jours où l’équipe des Gones se produit à la maison. C’est donc le PSG qui campe les places restantes, toujours aussi à l’étroit dans son Parc des Princes plein comme un oeuf. La jauge avoisine régulièrement les 47 000, plus ou moins selon les équipes qui s’y présentent et le niveau de sécurité imposé. Une fois néanmoins, le Paris SG a joué devant moins de 42 000 spectateurs, c’était le samedi 21 octobre, en fin d’après-midi, pour la venue de Strasbourg (41 261).

En Ligue Europa la meilleure affluence toutes compétitions confondues

Toutes compétitions confondues, la meilleure affluence de cette première partie de la saison 2023-2024 a été enregistrée à Marseille, le 26 octobre au soir pour la visite de l’AEK Ahtènes en Ligue Europa. Il y avait alors 65 092 supporters dans une ambiance fraternelle entre les fans des deux clubs. C’est un record en coupe d’Europe pour Marseille.

Les 10 matchs aux meilleures affluences au 1er tiers de la saison de Ligue 1

10=. Paris – Marseille = 47 000 (6e journée)

10=. Paris – Lens = 47 000 (3)

8. Paris – Montpellier = 47 647 (11)

7. Paris – Nice = 47 874 (5)

6. Lyon – Paris = 51 657 (5)

5. Marseille – Toulouse = 63 477 (5)

4. Marseille – Le Havre = 63 576 (8)

3. Marseille – Brest = 63 592 (3)

2. Marseille – Lille = 63 674 (11)

1. Marseille – Reims = 63 787 (1)