Zinedine Zidane. Ces 8 société associées à ZZ en France

Autrement qu’un entraîneur de football à succès, Zinedine Zidane est aussi un entrepreneur.

N’allait pas croire que, parce qu’il n’a plus le quotidien de l’entraîneur à la tête d’un club de football professionnel, Zinedine Zidane manque de s’occuper. La légende du ballon, champion du monde 1998 est autrement que dans son sport, un entrepreneur à la tête de huit sociétés associée à son nom en France. Huit, mais une radiée en 2020 ; Zidane diffusion, centrée sur la production de produits dérivés du type goodies.

La marque Z5 se développe de plus en plus

Pour le reste les business de Zidane sont essentiellement centrés sur l’exploitation de la marque Z5, de centres sportifs au départ dédiés au football à 5 et de plus en plus tournés vers d’autres sports parmi lesquels le padel, une discipline qui gagne régulièrement en popularité. Depuis l’ouverture du premier Z5 à Aix-en-Provence en 2011, le projet a fait émule. Un autre s’est construit sur la commune d’Istres, toujours dans le département des Bouches-du-Rhône, tandis qu’un troisième est en cours de projet, cette fois plus bas sur la carte de France, dans la région de Perpignan.

Investissement commun à d’autres anciens du football

Le nom de Zidane est aussi présent au capital de deux société civile immobilière (SCI), l’une à Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône qui lui sont chères, l’autre qu’il dirige avec sa femme Véronique à Onet-le-Château dans le département de l’Aveyron où cette dernière est née et a grandi. Enfin, l’ex joueur et entraîneur du Real Madrid est un actionnaire de la plus grosse SNC Reunion Environnement, au capital social de presque 4 millions d’euros, qui a pour activité « l’achat, la vente, la location longue durée d’un centre de tri et d’une usine de recyclage des matières plastiques ». Zidane n’est pas le seul retraité du football dans la liste de la soixantaine de partenaires. S’y trouvent avec lui, Philippe Violeau, David Linares, ou encore Vikash Dhorassoo .