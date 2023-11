Zaïre-Emery et le 11 des U17 les plus chers du monde

Warren Zaïre-Emery est le joueur de 17 ans le plus cher du moment sur le mercato.

Une pépite nommée Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain axial du PSG est un joueur précoce, l’un des plus jeunes de l’histoire de l’équipe de France, buteur dès sa première cape chez les Bleus, quand bien même le rêve s’est-il achevé trop vite pour lui sur blessure. Le natif de Montreuil est à son âge, le joueur le plus bankable sur la planète selon les estimations des U17 les plus chers du moment, sur la plateforme Transfermarkt.

Zaïre-Emery et Yamal les plus bankables

Zaïre-Emery n’est toutefois pas le seul, il partage la même valorisation (et la vedette dans ce collectif), avec l’ailier du Barça, Lamnie Yamal. Avec le latéral droit Héctor Fort en plus, qui est lui le joueur à la moins forte estimation marchande de l’équipe, le club blaugrana est majoritaire dans ce onze, avec deux joueurs. Au cumul de tous les membres qui l’occupent, l’effectif vaut 166 millions d’euros, soit une moyenne par joueur de 15 millions d’euros. Le défenseur central de l’Ajax, Jorrel Hato, est celui qui s’en approche le plus.

Valorisation marchande et réalité des transferts s’opposent souvent

Estimation et réalité ne sont toutefois pas proches. Surtout sur de si jeunes profils qui font parfois exploser le marché. Récemment, le journal L’Equipe s’intéressait à la valeur marchande de Warren Zaïre-Emery, qu’il estimait a minima de 100 millions d’euros. Plus concrètement, la pépite offensive brésilienne, Endrick, va quitter son club formateur Palmeiras pour rejoindre le Real Madrid. Il serait question d’une indemnité sur son transfert à 70 millions d’euros.

Le 11 des U17 les plus chers du monde