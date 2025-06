Victor Osimhen. Sa dernière folie à plus de 600 000€

Nouvelle rolls-Royce Cullinan pour Victor Osimhen.

Victor Osimhen fait parler de lui, mais une fois loin n’est pas coutume, loin des terrains de football. L’international nigérian a récemment fait l’acquisition d’une Rolls-Royce Cullinan 2025, un SUV de luxe estimé à 600 000 euros sinon plus en fonction des options choisies par le propriétaire.

Le buteur du SSC Naples a été aperçu au volant de ce bijou d’ingénierie britannique lors de son récent séjour au Nigeria. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent l’attaquant des Super Eagles découvrant son nouveau véhicule d’une couleur noire doublé d’un orange. La Cullinan 2025 représente le summum du luxe automobile avec son moteur V12 de 6,75 litres, ses technologies de pointe et un design alliant raffinement et performances. Ce modèle figure parmi les SUV les plus prestigieux au monde.

Cette acquisition confirme la passion d’Osimhen pour les automobiles d’exception. La Rolls-Royce Cullinan vient enrichir une collection déjà remarquée, positionnant le joueur parmi les amateurs éclairés de mécanique de prestige. En fin d’année dernière, l’ancien attaquant du LOSC Lille a fait l’achat d’une Urus Lamborghini d’une pas banale couleur vert pomme.