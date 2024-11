Ligue 2. Vers un transfert d’équipementier pour le Clermont Foot ?

Le Clermont Foot pourrait changer d’équipementier à la fin de la saison.

Un vent de changement souffle sur les équipements du Clermont Foot. Le club auvergnat s’apprête à renouer avec un partenaire historique en signant un nouveau contrat avec l’équipementier italien Kappa pour la saison 2025-2026, selon une information du site Footy Headlines.

Le Clermont foot vers un retour chez Kappa ?

Cette annonce marque un retour aux sources pour le CF63, qui avait déjà collaboré avec la marque au logo des « Omini » entre 2010 et 2012. Depuis, le club a successivement porté les couleurs de Patrick (2012-2022) et actuellement celles d’Uhlsport, qui équipe les Rouge et Bleu depuis 2022.

Ce changement d’équipementier s’inscrirait dans une volonté de modernisation de l’image du club, tout en renouant avec un passé apprécié des supporters.

La marque la plus représentée en Ligue 2

Les premiers maillots de cette nouvelle collaboration devraient être dévoilés en juillet 2025, laissant encore cette saison à Uhlsport pour habiller les Clermontois. En Ligue 2 cette saison, Kappa est déjà la marque la plus représentée avec Adidas. Elle collabore avec cinq clubs : Caen, Guingamp, Metz, le promu Red Star et Laval.