Usher: Combien il va gagner au Super Bowl 2024 et combien va coûter son show ?

Cette année, c’est Usher qui assurera le show à la mi-temps du Super Bowl 2024.

La star du R&B, Usher enflammera la scène du Super Bowl 2024 lors de la mi-temps, cette nuit de dimanche à lundi. Si sa performance de 13 minutes ne sera pas rémunérée comme il est de tradition pour les artistes conviés, Usher a tout mis en place pour que ce show devienne un véritable tremplin commercial.

Usher ne sera pas rémunéré pour son show au Super Bowl 2024

Le choix de la date n’est pas anodin : son neuvième album studio, « Coming Home », sortira le jour J. L’audience record du Super Bowl, avoisinant les 100 millions de téléspectateurs, lui offre une plateforme inestimable pour promouvoir son opus et engranger des ventes. Usher ne se contente pas de musique. Il possède sa propre ligne de parfum et est partenaire d’une marque de cognac. La lumière du Super Bowl permettra à ses produits de bénéficier d’une visibilité exceptionnelle et de générer un regain d’intérêt auprès des consommateurs.

Un coût de production estimé à près de 10 M$

Si le coût de production du spectacle avoisine les 10 millions de dollars (9,3 M€), Apple Music, sponsor principal, couvrira une partie des frais. Il est possible qu’Usher ait également investi personnellement, conscient du potentiel de retour sur investissement. Diffusé en direct aux Etats-Unis sur Apple Music, FOX et CBS (et la chaîne M6 en France), le spectacle d’Usher s’annonce grandiose. Des invités spéciaux et des collaborations inédites pourraient ponctuer la performance, contribuant à son succès et à son impact sur la carrière de l’artiste.