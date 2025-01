Un transfert pour la star du mercato, Fabrizio Romano

L’homme le mieux informé sur le mercato peut aussi être sujet à transfert.

Le journaliste star du mercato du football, Fabrizio Romano, entame une nouvelle aventure en rejoignant l’équipe éditoriale de Givemesport. Le média sportif digital basé au Royaume Uni s’offre ainsi les services du spécialiste le plus influent des transferts, reconnu pour ses révélations exclusives sur les plus grands mouvements du football mondial.

Le célèbre « Here We Go » traverse la Manche

Récompensé comme meilleur journaliste digital aux Globe Soccer Awards 2023 et présent dans le classement Forbes 30 Under 30 Europe, l’Italien apportera son expertise et son réseau développé depuis plus d’une décennie à sa nouvelle rédaction. Sa célèbre formule « Here We Go », devenue un véritable phénomène avec plus de 91 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, va désormais servir la plateforme Givemesport.

Des recrues clinquantes au service du média britannique

Cette recrue prestigieuse, qui a collaboré avec Sky Sports, The Guardian et CBS Sports, livrera ses premiers articles exclusifs lors du mercato d’hiver 2025. Elle s’inscrit dans la stratégie de développement du média, qui avait déjà recruté plusieurs autres journalistes de renom dans le courant de l’année dernière.

