Un espoir du Racing 92 signe avec l’agence de Jay-Z

Le public du Racing 92 peut se réjouir d’avoir le capitaine de l’équipe championne du monde de rugby. Et qui sait peut-être, son futur successeur.

L’Afrique du Sud championne du monde en titre a de la réserve pour l’avenir. Et un successeur possible à Siya Kolisi, le capitaine des Springboks et nouveau joueur star du Racing 92. Il s’appelle Tom Zukisani, comme Kolisi, il est troisième ligne, comme lui aussi, il a grandi à Port Elizabeth, dans le sud de l’Afrique du Sud.

Tom Zukisani marche dans les pas du Racing 92

Comme Kolisi encore, Tom Zukisani a rejoint le Racing 93 en France pour poursuivre son apprentissage. Et toujours dans le sillage de son emblématique capitaine et aîné, le jeune homme de 20 ans vient de rejoindre l’agence sportive Roc Nation, notamment fondée par la star du monde de la chanson et du hip-hop, Jay-Z.

Une pépite de plus dans le giron de l’agence Roc Nation

« Nous sommes ravis d’accueillir Tom Zukisani dans la famille Roc Nation. Le talentueux jeune homme de 20 ans, qui a récemment signé pour le Racing 92, est l’une des plus brillantes perspectives d’Afrique du Sud ces dernières années », écrit le groupe dans son annonce officialisant le transfert du joueur.