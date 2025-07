Tous les maillots de la saison 2025-2026 de la Ligue 1 en images

A l’exception du Havre, tous les clubs de la Ligue 1 ont déjà dévoilé au moins un modèle de leur collection.

Ne manque que Le Havre AC qui se fait attendre. Le club normand change d’équipementier en passant de Joma à Umbro, c’est peut-être la raison qui l’explique. Le HAC n’a pas encore officialisé ce transfert de partenaire technique.

Tous les maillots de la Ligue 1 2025-2026 : Angers SCO à domicile Image 1 parmi 25

Les ciels et bleu marin mis à part, les dix-sept autres équipes du championnat de France de Ligue 1 cette saison 2025-2026 ont déjà dévoilé au moins un jeu de leur nouvelle collection de maillots. Six clubs (le LOSC Lille, l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, les promus FC Lorient et FC Metz et le FC Nantes) comptent au moins deux révélations ; pas toujours les classiques modèles à domicile et extérieur.

L’étonnant calendrier du Paris FC

Peu conventionnel aussi le calendrier du Paris FC, le troisième club promu dans l’élite a été le premier de tous à révéler un jeu de ses tuniques, mais il a commencé par le third. Et depuis, il se fait désirer. Il faudra que d’ici au 15 août, au jour de la grande rentrée de la saison en Ligue 1, soient connus les tenues que les joueurs porteront sur le rectangle vert. Et que les supporters achèteront plus ou moins massivement, selon les équipes, leur communauté de fans et les ambitions de chacune.

Tous les maillots de la saison qui débute sont à voir dans le diaporama d’images ci-dessus.