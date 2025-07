Toulet roule pour le Tour de France

Aurelien Verlinde profite de la licence Tour de France pour promouvoir sa marque Toulet.

Le fabricant français Toulet, spécialisé dans les billards et baby-foot haut de gamme, s’est associé au Tour de France pour une série limitée aux couleurs de la Grande Boucle. L’entreprise centenaire de Bondues, dans le Nord, a lancé pour l’occasion une série de baby-foot et de billards en édition spéciale.

Cette collaboration s’inscrit dans la nouvelle stratégie de Toulet, qui a également signé un partenariat avec le Dakar en janvier dernier. Les deux licences, d’une durée de trois ans (2025-2027), ont été négociées avec ASO, l’organisateur des deux épreuves. Le rapprochement vise trois objectifs : augmenter la notoriété de la marque, générer de la visibilité médiatique et proposer des produits en série limitée. « Etre associé à course mythique, pour une société comme la nôtre qui est centenaire, c’est un vrai plus », note Aurélien Verlinde, gérant de l’entreprise rachetée en 2023.

Un baby-foot qui fait le Tour de France 2025

Son entreprise emploie entre 35 et 40 personnes et produit exclusivement en France. La fabrication d’un baby-foot nécessite deux semaines à un mois, contre deux mois pour un billard. Toulet propose des gammes allant de 2 000 euros pour un baby-foot d’entrée de gamme jusqu’à 30 000 euros pour ses billards les plus premium. Aujourd’hui environ 80% du chiffre d’affaires émane du baby-foot qui demeure le produit le plus convoité.

Ce tour de France donne à Toulet l’opportunité de montrer son savoir-faire au plus grand nombre. Elle dédie un baby-foot qui voyage quotidiennement au grès des étapes, visible et accessible aux villages départ. Son gérant souligne la grande souplesse des équipes pour créer des produits personnalisés. « L’essence du bois que vous allez choisir pour votre billard, le tapis, sa couleur, celle des bandes ou du cadre… », tout est discutable. Même chose pour le baby-foot « Nous faisons de l’ultra personnalisation. Ssi vous me demandez un joueur en or, nous pourrons le faire. Nous pouvons avoir des personnalisations pour chaque type de demandes. »

Ce partenariat avec ASO est générateur d’envie(s) pour la marque qui réfléchit à d’autres associations du même type avec de grands événements du sport en France.