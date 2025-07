Toronto 2025. Les primes (prize money) du National Bank Open Toronto 2025

Alexander Zverev est la tête de série n°1 au tournoi 2025 de Toronto.

Le National Bank Open Toronto 2025, qui célèbre sa 134e édition, affiche des dotations financières en forte progression cette saison. L’événement, qui alterne chaque année entre Montréal et Toronto, confirme son statut de rendez-vous majeur du circuit professionnel. Le tournoi masculin, organisé à Toronto cette année, dispose d’une enveloppe globale de 9,193 millions de dollars, soit une progression de 35,29% par rapport à 2024.

Cette hausse s’explique principalement par l’expansion du tableau principal à 96 joueurs. Le vainqueur empochera 1,124 million de dollars, représentant une augmentation de 7,14% comparé aux gains d’Alexei Popyrin l’an passé. Même les joueurs éliminés au premier tour bénéficient de cette revalorisation avec 27 165 dollars, soit 2,98% de plus qu’en 2024.

Trois cadors manquent à l’appel

Du côté féminin à Montréal, l’évolution s’avère encore plus marquée. La dotation totale atteint 5,152 millions de dollars, bond de 60,43% sur un an. La championne recevra 752 275 dollars, augmentation de 43,71% par rapport à 2024.

Créé en 1891 sous le nom de Championnats nationaux canadiens, le tournoi figure parmi les plus anciens du circuit mondial. Seuls Wimbledon et l’US Open possèdent une histoire plus longue. Intégré aux circuits ATP Masters 1000 et WTA 1000, il distribue également 1000 points de classement au vainqueur. Seuls bémols pour l’organisation, les absences conjugués de Jannik Sinner (n_1 mondial), Carlos Alcaraz (n°2) et Novak Djokovic (n°6), tous usés par le récent tournoi de Wimbledon.

Les primes du National Bank Open Toronto 2025

Simples messieurs :

1er tour : 23 760 $ (20 226 €)

2ème tour : 35 260 $ (30 015 €)

Huitième de finale : 60 400 $ (51 415 €)

Quart de finale : 103 225 $ (87 870 €)

Quart de finale : 189 075 $ (160 949 €)

Demi-finale : 332 160 $ (282 750 €)

Finale : 597 890 $ (508 951 €)

Vainqueur : 1 124 380 $ (957 123 €)

Doubles messieurs :

1er tour : 19 050 $ (17 613 €)

2ème tour : 34 850 $ (32 221 €)

Quart de finale : 65 000 $ (60 096 €)

Demi-finale : 129 970 $ (120 165 €)

Finale : 242 020 $ (223 761 €)

Vainqueur : 457 150 $ (422 661 €)