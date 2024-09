Top 14: Un nouveau sponsor majeur sur le short de l’UBB

Les supporters de l’UBB vont découvrir un nouveau sponsor sur le short de leurs favoris.

Qui dit nouvelle saison qui débute, dit sponsors qui évoluent. L’Union Bordeaux Bègles (UBB) vient d’officialiser un partenariat majeur avec le Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac pour les trois prochaines saisons. Cette collaboration se matérialisera notamment par l’apparition du logo d’Aushopping sur l’avant du short des joueurs du club vice-champion de France.

Aushopping devient un partenaire majeur de l’UBB

« Le Centre commercial Aushopping Bordeaux Lac, acteur important de notre territoire pour des centaines de milliers d’habitants de Bordeaux Métropole, est l’un de nos tout premiers partenaires historiques », détaille le président de l’UBB, Laurent Marti. « Son réengagement pour trois saisons s’accompagne d’un renforcement conséquent puisque la marque figurera sur le short des joueurs de l’UBB. C’est une double fierté et je remercie Eléonore Baloud, David Wallyn et toutes les équipes d’Aushopping et Nhood qui ont rendu cela possible. »

Le logo sur le short dès la rentrée de Top 14 samedi

Ce nouvel accord consolide en effet une relation déjà établie entre les deux entités bordelaises. Outre la visibilité sur le short des joueurs, dès ce samedi face au Stade Français, à l’ouverture de la nouvelle saison de Top 14, le partenariat prévoit des animations communes, rencontres avec les joueurs ou jeux-concours pour gagner des places au stade.

