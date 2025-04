Tony Yoka – Arslan Yallyev finalement sur Canal+ Sport 360

Tony Yoka affrontera Arslan Yallyev le 17 mai à l’Adidas Arena.

Le retour sur le ring de Tony Yoka sera finalement à suivre sur Canal+ Sport 360 et non sur la chaîne principale de Canal+ comme cela se murmurait initialement. Ce combat, prévu le samedi 17 mai prochain à l’Adidas Arena de Paris, marquera la quinzième et dernière confrontation du boxeur français dans le cadre de son contrat avec le groupe audiovisuel.

Pour cette ultime échéance contractuelle, le champion olympique 2016 des super-lourds affrontera le Russe Arslan Yallyev, un adversaire au profil intéressant mais relativement méconnu du grand public. Âgé de 28 ans, ce boxeur originaire du Daguestan présente un palmarès immaculé avec 16 victoires en autant de combats professionnels. Il occupe actuellement la 36e place mondiale selon le classement de référence Boxrec, soit 13 rangs devant Yoka, relégué à la 49e position.

Le retour de Tony Yoka huit mois après son dernier combat

Cette rencontre marque le retour de Tony Yoka après plus de huit mois d’absence. Son dernier combat remonte au 7 septembre 2024, où il avait facilement disposé du modeste boxeur anglais Lamah Griggs en seulement deux rounds. De son côté, Yallyev reste sur une victoire aux points contre son compatriote German Skobenko en novembre dernier.

Au niveau des caractéristiques physiques, le Russe mesure 1m96, concédant cinq centimètres au Français. Ce combat représente un véritable test pour Yoka, qui cherchera à conclure son aventure avec Canal+ sur une note positive avant d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle.