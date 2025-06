Stade Toulousain – Aviron Bayonnais. Prédictions du match selon les bookmakers

Qui, du Stade Toulousain ou de l’Aviron Bayonnais, verra la finale du Top 14 ?

Au jour de la première demi-finale du Top 14 au Groupama Stadium de Décines entre le Stade Toulousain et l’Aviron Bayonnais, les opérateurs sportifs affichent une certitude quasi unanime : Toulouse partira largement favori face à Bayonne. Avec une cote de victoire à 1,06, les Rouge et Noir apparaissent comme des qualifiés d’office pour la finale selon les algorithmes des bookmakers.

Cette confiance absolue dans le camp toulousain se reflète dans l’ensemble des marchés proposés. La victoire bayonnaise, cotée à 7,60, relève presque de l’exploit sportif aux yeux des spécialistes du pari. Quant au match nul, hypothèse rarissime en rugby à ce niveau de compétition, il affiche une cote stratosphérique de 40,00. Les prédictions s’orientent vers une domination nette des champions d’Europe en titre.

Le marché des écarts de points dessine le scénario d’une victoire du Stade Toulousain confortable, avec deux options particulièrement plébiscitées par les analystes. La première projection table sur une victoire toulousaine de 13 points ou plus (cote 1,35), suggérant une maîtrise technique et physique des Stadistes sur leurs adversaires basques. Plus ambitieuse encore, l’hypothèse d’un succès de 19 points ou plus reste crédible avec une cote de 1,76, témoignant du potentiel offensif redoutable de l’attaque haut-garonnaise.

Bayonne qui se qualifie, la très grosse cote des bookmakers

À l’inverse, les chances de voir l’Aviron Bayonnais limiter les dégâts ou créer l’exploit semblent minces. La cote de 2,52 pour voir les Basques ne pas perdre ou s’incliner de moins de 12 points traduit le scepticisme ambiant concernant leur capacité de résistance face à la machine toulousaine.

Du côté des marqueurs d’essais, les bookmakers identifient clairement les dangers toulousains. Blair Kinghorn, sur une aile, apparaît comme le candidat le plus sérieux pour franchir la ligne adverse avec une cote de 2,10 pour un essai. Sa capacité à marquer deux essais ou plus dans la rencontre (7,25) illustre son statut de finisseur de classe internationale. Juan Cruz Mallia, son pendant argentin à l’autre aile, n’est pas en reste avec des cotes similaires (2,20 pour un essai).

Malgré leur statut d’outsiders, les Bayonnais disposent de quelques atouts offensifs identifiés par les opérateurs. Tom Spring et Mateo Carreras, tous deux cotés à 2,75 pour marquer un essai, représentent les principales menaces dans le camp basque. Sireli Maqala, moins favoris avec une cote de 3,50, reste néanmoins dans le viseur des bookmakers pour une réalisation dans cette demi-finale à enjeu maximum.

Cette analyse des cotes dessine donc le portrait d’un match à sens unique selon les prédictions. Le Stade Toulousain, fort de son expérience des grands rendez-vous et de la qualité de son effectif, devrait logiquement composer avec l’Union Bordeaux-Bègles ou le RC Toulon pour la finale du Top 14. Reste à savoir si le rugby, sport aux mille rebonds, confirmera ces pronostics ou si l’Aviron Bayonnais saura puiser dans ses ressources pour créer la surprise du week-end.