Stade Rennais: Total des primes gagnées en Ligue Europa

Le Stade Rennais a bouclé la phase de groupes de la Ligue Europa à la 2e place.

Une décision discutable, sur une loi du jeu rarement appliquée, a coûté au Stade Rennais ce jeudi soir, la première place de son groupe F à Villarreal face auquel il s’est incliné (2-3). En conséquence de quoi, le club breton boucle la première partie de sa Ligue Europa sur une deuxième place néanmoins qualificative pour la suite de la compétition. Pour les hommes de Julien Stephan cela équivaut à disputer les barrages.

Le Stade Rennais termine 2e et se qualifie

Lesquels valent 500 000 euros, tel que le prévoit le dispositif de la répartition des primes prévu par l’UEFA. Sportune a fait les totaux de l’ensemble des postes de la rémunération, pour mesurer les gains au profit du Stade Rennais. Cela au bénéfice de la prime commune aux 32 clubs qualifiés pour la phase de groupes, plus les bonus aux résultats (en l’espèce quatre victoires, chacune valant 630 000 euros), la part au coefficient (Rennes est classé 15e), celle des droits de la TV, la place finale de groupe et le match de barrage.

Un huitième de Ligue Europa à 1,2 M€ de plus

Le cumul vaut donc plus ou moins la douzaine de millions d’euros selon la part de l’audiovisuel, que le Stade Rennais peut toujours compléter en poursuivant son parcours en Ligue Europa. Le tirage au sort des barrages qui verra les Rouges et Noirs affronter un club reversé de la Ligue des champions, se déroulera ce lundi à partir de 13h au siège de l’UEFA. Le club qualifié pour les huitièmes de finale empochera 1,2 millions d’euros de primes en plus.

Les primes gagnées par le Stade Rennais en Ligue Europa

Prime de participation = 3,63 M€

Prime de résultats = 2,52 M€

Classement au coefficient = 2,24 M€

2e place de groupe = 550 000 €

Match de barrage = 500 000 €

Marketpool (estimation) = 2,4 M€

Total = 11,84 M€