La prime que toucheront les Allemands en cas de sacre à domicile à l’Euro 2024

L’Allemagne jouera gros, sportivement et financièrement avec l’Euro qu’elle accueille.

Le Deutscher Fußball-Bund (DFB) a annoncé des primes substantielles pour les joueurs de l’équipe nationale en cas de victoire à l’Euro 2024, dont la finale se jouera le 14 juillet à Berlin. Les joueurs allemands ont de quoi être motivés pour la compétition continentale qui se déroulera à domicile. Le DFB a promis une prime de 400 000 euros à chaque joueur de l’effectif de Julian Nagelsmann en cas de victoire finale.

Jusqu’à 400 000 euros par tête si l’Allemagne gagne son Euro 2024

Cette décision a été prise à l’issue des négociations avec le conseil de l’équipe dirigé par le capitaine Ilkay Gündogan. Si Nagelsmann sélectionne 26 joueurs pour le tournoi, la victoire finale coûterait 10,4 millions d’euros au DFB. Cette prime de 400 000 euros était déjà prévue pour une éventuelle victoire lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où l’Allemagne avait malheureusement été éliminée en phase de groupes.

Outre la prime pour une victoire finale, les joueurs recevront des primes pour chaque étape franchie. Un accès à la finale garantit 250 000 euros, une place en demi-finale 150 000 euros, et un quart de finale 100 000 euros. En cas de victoire dans leur groupe, chaque joueur recevra 50 000 euros.

Possiblement plus comme pour les Bleus choisis par Deschamps

En plus des primes du DFB, l’Union des associations européennes de football (UEFA) prévoit de distribuer jusqu’à 28,25 millions d’euros en primes pour le futur champion d’Europe. Cette somme inclut les gains potentiels pour chaque victoire en phase de groupes et les progrès dans le tournoi. A titre de comparaison les Bleus devraient toucher près de 450 000 euros s’ils sont sacré le 15 juillet, entre les primes versés par la Fédération à partir des revenus de l’UEFA (environ 300 000 euros par joueur), plus des primes de droits à l’image d’un montant maximum de 150 000 euros.