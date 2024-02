Stade Rennais, FC Nantes, ASM: L’UEFA publie les primes de la Ligue Europa 2022-23

Qu’ont gagné les clubs français en Ligue Europa 2022-2023 ?

Au même titre que le détail de la Ligue des champions, l’UEFA a publié à l’occasion de son congrès annuel à Paris ce jeudi, le total des primes de la Ligue Europa 2022-2023 des clubs qui ont disputé le tournoi sur Sportune a consulté. Il y avait trois clubs français engagés : le Stade Rennais et le FC Nantes par la voie « normale » et l’AS Monaco puisque le club a été éliminé des barrages de la Ligue des champions.

Le Stade Rennais devance d’un rien le FC Nantes

Bien qu’éliminé plus tôt au stade des barrages, le Stade Rennais a gagné un peu plus que son voisin le FC Nantes au total, qui s’est incliné en huitièmes de finale non sans démériter, contre la Juventus Turin. Cela se justifie notamment par la part du classement au coefficient sur 10 ans à l’avantage des Rouge et Noir. Sachant que l’UEFA répartie ainsi les revenus : une prime commune à toutes les équipes, des bonus à la performance, une part pour le coefficient et le marketpool.

L’AS Monaco domine les clubs français sur les primes en Ligue Europa

Les Rennais terminent le tournoi avec 11,129 millions d’euros et les Nantes, 10,017 millions d’euros. Quant à l’AS Monaco, également battue en huitièmes de finale par le Bayer Leverkusen, cette Ligue Europa lui rapporte 12,043 millions d’euros. Et même plus à l’ajout des 6,327 millions d’euros de la Ligue des champions, à laquelle elle a échoué à se qualifier pour la phase finale ; l’Association sportive de Monaco Football Club est tombée au stade des barrages.