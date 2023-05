Rome 2023: Les primes (prize money) de l’Internazionali BNL d’Italia 2023

Le Masters 1000 de Rome 2023 dernier tournoi préparatoire avant Roland-Garris.

La saison de terre battue se poursuit. Après la capitale espagnole, place désormais à celle d’Italie. Ce mercredi 10 mai débute le Masters 1000 de Rome 2023, le dernier tournoi préparatoire avant le début de Roland-Garros. L’Internazionali BNL d’Italia s’étend non pas sur une semaine mais sur douze jours, et se terminera donc le 21 mai. Conséquence de cette plus longue durée du tournoi, le prize money est plus important que celui de la saison dernière.

Le prize money de Rome 2023 plus important que celui de la précédente édition

Les primes de cette édition 2023 de l’Internazionali BNL d’Italia s’élèvent à 7 705 780 euros. Celui qui succèdera à Novak Djokovic, tenant du titre, remportera 1 105 265 euros. De son côté, le finaliste malheureux pourra tout de même se consoler puisqu’il repartira avec 580 000 euros. Les primes sportives ont augmenté de 75% par rapport à celles du Masters 1000 de Rome de 2022.

Les mêmes primes pour Rome 2023 et Madrid 2023

En raison d’une décision de l’ATP décidée en juin dernier dans le cadre du projet “One Vision”, l’Internazionali BNL d’Italia se joue désormais sur 12 jours et non pas sur une semaine comme c’est encore le cas à Monte Carlo, qui a un prize money bien inférieur. L’allongement de la durée du tournoi accroît, de fait, le montant total des primes. D’ailleurs, les primes sportives attribuées aux joueurs de Rome 2023 sont identiques à celles données au Mutua Madrid Open 2023, qui se dispute également sur une durée de douze jours, toujours en raison du projet de l’instance dirigeante du tennis masculin.

Les primes de l’Internazionali BNL d’Italia Rome 2023

Simple :

1er tour : 16 340 €

2ème tour : 27 045 €

3ème tour : 48 835 €

Huitième de finale : 84 900 €

Quart de finale : 161 525 €

Demi-finale : 308 790 €

Finale : 580 000 €

Vainqueur : 1 105 265 €

Double :

1er tour : 15 780 €

2ème tour : 29 300 €

Quart de finale : 54 840 €

Demi-finale : 108 190 €

Finale : 202 850 €

Vainqueur : 382 420 €