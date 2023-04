Monte-Carlo 2023: Les primes du Rolex Monte-Carlo Masters

Il y aura des absences de marque, au Rolex Monte-Carlo 2023 de tennis.

Après les tournois d’Indian Wells et Miami sur surface dure, place désormais à la terre battue. Et pour commencer, comme chaque année, c’est à Monaco que les joueurs de tennis vont se retrouver, en ce début de printemps, pour disputer le Masters 1000 de Monte-Carlo 2023. Le Rolex Monte-Carlo Masters débute ce dimanche 9 avril et se termine le 16 avril. Outre le trophée, le vainqueur remportera une prime élevée.

Plus de 5M€ pour le prize money du Monte-Carlo 2023

Au total, le prize money s’élève à 5,779,335 millions d’euros. Celui qui remportera le Masters 1000 de Monte Carlo gagnera 892 590 euros. Le finaliste, lui, repartira avec 487 420 euros. Double tenant du titre, Stefanos Tsitsipas tentera de réaliser le triplé. Toutefois, face à lui, il y aura Novak Djokovic. Privé de tournée américaine en raison de la réglementation des Etats-Unis vis-à -vis du Covid 19, dont il n’est pas vacciné, nul doute que le numéro un mondial sera revanchard et voudra l’emporter.

Plusieurs absents pour ce Monte-Carlo 2023

Comme lors de la précédente édition, de nombreux absents sont à déplorer pour ce Masters 1000 de Monte-Carlo. À commencer par Rafael Nadal, qui, comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, ne sera pas de la partie. En effet, le roi de la terre battue a indiqué ne pas se sentir « encore prêt à concourir au plus haut niveau. » Autre absent de taille, le phénomène de 19 ans, vainqueur d’Indian Wells et actuel numéro deux mondial, Carlos Alcazar. Côté Français, Gaël Monfils, blessé le 22 mars dernier au poignet droit lors du premier tour du Masters 1000 de Miami, sera forfait pour le premier rendez-vous sur terre battue.

Les primes du Monte-Carlo 2023

Simple :

1er Tour : 23 100 €

2ème Tour : 41 700 €

3ème Tour : 77 760 €

Quart de finale :145 380 €

Demi-finale : 266 530 €

Finale : 487 420 €

Vainqueur : 892 590 €

Double :

1er Tour : 11 830 €

2ème Tour : 21 980 €

Quart de finale : 41 140 €

Demi-finale : 81 140 €

Finale : 152 140 €

Vainqueur : 282 870 €