Indian Wells 2023: Les primes (prize money) du BNP Paribas Open 2023

Carlos Alcaraz sera l’une des attractions à Indian Wells 2023.

Le premier Master 1 000 de la saison ATP s’ouvre, sur le continent nord-américain. Direction la Californie pour le tournoi Indian Wells 2023, rebaptisé sous l’effet du naming, BNP Paribas Open 2023. Cette saison, le prize money total a été augmenté, comme les précédentes depuis la sortie de la crise de la Covid. Le total, à près de 8,5 millions de dollars l’année dernière, gonflera à 8,8 millions de dollars (8,3 M€), sur cette édition.

Un prize money augmenté à Indian Wells 2023

Tous les tours profitent de cette hausse. S’incliner dès l’entame du tableau final rapporter 2,5% de plus en 2023, et 29 250, traduits en euros (contre 27 614 € en 2022). Le ratio est à l’identique pour le futur lauréat du format. A savoir que celui qui succèdera à l’Américain Taylor Fritz, vainqueur de l’édition dernière, recevra une prime près de 31 000 dollars de plus en 2023, pour un total, en euros, de 1,195 millions. Quant aux doubles, la paire qui s’imposera dépassera les 400 000 euros de gains, pour la première fois. John Isner et Jack Sock, lauréats il y a un an, s’en étaient approchés.

Casting de costauds au BNP Paribas 2023

Au casting, tous les meilleurs ou presque seront là. Dont Taylor Fritz, à la défense de son titre, qui devra faire face aux Espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, sinon au Russe Daniil Medvedev ou au Grec Stefanos Tsitsipas. Indian Wells 2023 lance la saison des Masters 1 000, qui sera suivi dans la foulée, par celui de Miami, sur l’autre côte des Etats-Unis.

Les primes du BNP Paribas Open Indian Wells 2023

Simple:

1er tour = 30 885 $ (29 250 €)

2e tour = 55 770 $ (52 817 €)

3e tour = 96 955 $ (91 821 €)

Quart de finale = 184 465 $ (174 685 €)

Demi finale = 352 635 $ (333 939 €)

Finale = 662 360 $ (627 243 €)

Victoire = 1 262 220 $ (1 195 299 €)

Double:

1er tour = 18 020 $ (17 067 €)

2e tour = 33 460 $ (31 690 €)

Quart de finale = 62 630 $ (59 315 €)

Demi finale = 123 550 $ (117 011 €)

Finale = 231 660 $ (219 397 €)

Victoire= 436 730 $ (413 612 €)