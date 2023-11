Novak Djokovic, combien gagne son entraîneur Goran Ivanisevic ?

Goran Ivanisevic coache Novak Djokovic depuis 2019.

Goran Ivanisevic, l’entraîneur de Novak Djokovic, touche un salaire de base plutôt modeste, comparé par exemple à Simona Halep qui rémunérait son ancien entraîneur Darren Cahill à plus d’un million d’euros par saison, tandis que d’autres entraîneurs de haut niveau perçoivent des salaires allant jusqu’à deux millions d’euros. Ivanisevic gagnerait lui de 6 000 à 10 000 euros hebdomadaires selon le média croate Nacional, soit plus ou un mois un demi-million d’euros sur une période pleine d’un an de travail.

L’entraîneur de Djokovic a une part fixe et des bonus sur ses prize money

Cependant, Ivanisevic a également un contrat de performance avec Djokovic, qui lui permet de toucher 10% des gains du Serbe. En 2023, Ivanisevic a perçu des bonus de plus de 600 000 euros uniquement des victoires en Grand Chelem, avec plus de 2 millions d’euros pour chacun des titres de Roland Garros, Wimbledon et l’US Open. En prenant en compte les tournois ATP 1000 auxquels Djokovic participe (il a remporté Cincinnati en 2023), Ivanisevic pourrait se rapprocher, voire dépasser la barre des deux millions d’euros par saison.

Goran Ivanisevic a réussi avant une belle carrière de joueur

Bien entendu, Ivanisevic n’a pas besoin de s’inquiéter de sa situation financière. Il a déjà amassé une fortune considérable en tant que joueur professionnel, avec des gains estimés à 20 millions de dollars (et un succès sportif mémorable à Wimbledon en 2021). Djokovic, quant à lui, est le joueur de tennis le mieux payé de l’histoire, avec des gains s’élevant à 175 millions de dollars. Si Ivanisevic avait été l’entraîneur de Djokovic depuis le début, il aurait gagné 17,5 millions de dollars uniquement en bonus, en plus de son salaire.