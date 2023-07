Carlos Alcaraz, l’hommage de ses sponsors après son sacre à Wimbledon

La jeunesse a pris le pouvoir hier dimanche à Londres, sur le central de Wimbledon. Où Carlos Alcaraz, 20 ans, a renversé la montagne Novak Djokovic, 35 ans, jusqu’alors inébranlable dans son jardin anglais. Le numéro un mondial s’est imposé au bout d’un match épique en cinq sets (1/6, 7/6, 6/1, 3/6, 6/4) et depuis il reçoit une avalanche de félicitations, du monde du tennis comme le message de son idole Rafael Nadal, mais également de ses sponsors qui se sont de plus en plus nombreux à se presser vers le phénomène.

Il y a d’abord les hommages les plus inspirés qui mettent en avant la jeunesse du garçon et sa domination déjà impressionnante. A l’instar de son équipementier Nike qui écrit en visuel : « N’appartiens pas à une ère, démarre la tienne ». Puis complète ainsi sa dédicace : « L’ère d’Alcaraz nous arrive. Une époque où l’âge n’a pas d’importance et où les coups impossibles sont servis avec le sourire. Félicitations Carlos Alcaraz, le plus jeune n°1 mondial, pour son 2e Majeur. Ton temps ne fait que commencer. »

The Alcaraz Era is upon us.

An age in which age doesn’t matter and impossible shots are served with a smile 😏

Congrats Carlos Alcaraz, youngest world no.1, on major no.2.

Your time has only just begun. pic.twitter.com/tY04nrt3of

— Nike (@Nike) July 16, 2023