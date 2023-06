Louis Vuitton s’offre Carlos Alcaraz

La marque de luxe Louis Vuitton ajoute le tennisman Carlos Alcaraz, plus jeune joueur à atteindre la première place mondiale, à l’équipe de ses ambassadeurs de marque. Après avoir obtenu des partenariats avec Rolex, Calvin Klein et Nike, l’incursion de l’athlète espagnol dans la mode le verra représenter le groupe dans ses publicités et événements dans le cadre de la collaboration.

À seulement 20 ans, le vainqueur de l’US Open est le dernier d’une liste croissante d’athlètes signés par des entreprises de renom pour les aider à conquérir de nouveaux marchés et augmenter leurs ventes. Ses commanditaires rapportent à l’intéressé l’équivalent de 5 millions d’euros annuels, en plus des gains qu’il empoche du circuit du tennis professionnel.

Comme Alcaraz, la joueuse de tennis américano-japonaise, Naomi Osaka, est également ambassadrice de Louis Vuitton depuis 2021. Avant la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar en 2022, la marque a également fait appel à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans le cadre d’une campagne virale.

