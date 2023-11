Stade Français : Un nouveau sponsor pour les maillots training

Les joueurs du Stade Français vont porter le logo France Pare-Brise sur leurs maillots d’entraînements et d’avant-matchs.

Le Stade Français Paris a scellé un partenariat avec France Pare-Brise, spécialiste français de la réparation et du remplacement de vitrage. Le contrat porte sur les deux prochaines saisons. Après avoir été Supporter Officiel lors de la Coupe du Monde de Rugby, France Pare-Brise renforce son engagement envers le rugby français en devenant Partenaire Officiel du Stade Français Paris.

Le Stade Français et France Pare-Brise unis pour deux ans

L’un des aspects les plus importants de cette collaboration sera la présence du logo de France Pare-Brise sur les maillots d’échauffement et d’entraînement du Stade Français Paris. Cela offrira une exposition constante aux supporters passionnés tout au long de la saison. Mais le partenariat va au-delà du visuel, avec une campagne interactive sur les réseaux sociaux qui transformera les comptes du Stade Français Paris et de France Pare-Brise en coulisses numériques de cette collaboration.

De la visibilité maillot, de la production du contenu et des accès privilégiés

France Pare-Brise proposera également des contenus web spécialement conçus pour tenir informés les soutiens du club et les clients de la marque. Une newsletter personnalisée pour les supporters du Stade Français Paris mettra en lumière les prestations et services de France Pare-Brise. De plus, les matchs du Stade Français Paris seront enrichis par des animations sur les écrans géants et la panneautique LED du stade Jean Bouin, mettant en avant France Pare-Brise. Cette collaboration enfin offre un accès privilégié au Business Club du Stade Français Paris aux membres du réseau France Pare-Brise.