Classement du Top 14 vs le budget des équipes à mi-parcours

C’est la mi-temps de la phase régulière du championnat de France Top 14, saison 2022-2023.

C’est la mi-temps de la mi-temps, si l’on peut ainsi dire, en championnat de France élite de rugby. Le Top 14 est à sa moitié, de la phase régulière, à l’issue de laquelle les six meilleures formations se qualifieront pour les play-offs. D’ici là, de l’eau pourra encore couler sous les ponts risquant de bouleverser l’ordre établi. Comprendre celui qui associe la performance sportive à l’argent. A ce stade, en effet, la comparaison du classement du Top 14 et du budget des clubs est somme toute équilibrée.

Devant ou derrière, le ratio classement du Top 14 et budgets est à l’équilibre

Elle l’est tout du moins, devant pour le Stade Toulousain et le Stade Français qui dominent leurs sujets. Et en même temps derrière, avec le CA Brive et l’USAP aux moyens les plus modestes du plateau, cette saison 2022-2023. Fait également notable, un cinquième club que le Montpellier Hérault Rugby est à « sa place », au comparatif budget et résultats, mais dans le cas du club champion de France en titre, la septième place est loin de satisfaire l’ambition minimale de disputer les phases finales, sinon de tenter autant que possible, de conserver son bien.

L’ASM Clermont Auvergne en deçà de ses ambitions, au contraire de l’aviron Bayonnais

Au rayon du bon et du moins bon élève, commençons par le bonnet d’âne, qu’est l’ASM Clermont Auvergne. En dépit d’une compatibilité redevenue positive au bilan de la saison dernière, le club auvergnat souffre sur le terrain, à l’instar de sa défaite concédée ce dimanche soir, au Stade Toulousain (13-32) ; la première depuis une vingtaine d’années à Michelin, face aux Stadistes. En revanche, Bayonne performe, solidement installé dans le top 6 du championnat, l’Aviron peut voir plus loin que son budget de ne l’autorise au départ. Rendez-vous le 27 mai, au soir de la dernière levée de la saison régulière, pour le verdict final du classement et avant les derniers matchs à élimination directe.

Le classement du Top 14 vs le budget des équipes à mi-parcours de la saison 2022-2023