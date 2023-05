ASM rugby: Le nouveau maillot dévoilé et le contrat d’équipementier renouvelé

Nouveau contrat d’équipementier et nouveau maillot pour l’ASM rugby.

L’ASM Clermont Auvergne a annoncé le renouvellement de son partenariat avec Macron, son équipementier officiel, pour une durée de sept ans, jusqu’en 2030. Cette prolongation témoigne de la relation solide entre le club et la marque italienne, qui collaborent depuis 2020. Pour marquer cette nouvelle étape dans leur partenariat, l’ASM Clermont Auvergne a choisi de dévoiler ses nouveaux maillots « domicile » de la saison 2023-24, lors de la dernière journée de championnat au stade Michelin. La tenue, largement inspirée par la passion de la « Yellow Army », arbore une dominante jaune avec un col ras-de-cou et des liserés bleus sur les manches.

L’ASM rugby prolonge sept ans de plus avec Macron…

Ils portent la signature de la Yellow Army, représentant l’engagement des supporters qui font la fierté du club, à Clermont et dans les stades où ils se déplacent en nombre. Chaque détail du maillot reflète le lien étroit entre le club et ses supporters. À l’avant, les mots « YELLOW ARMY » et des dessins de supporters forment le buste du maillot. Sur les côtés, la liste des groupes de supporters est sublimée, symbolisant la vitalité des Jaunards. Dans le dos, le blason en relief de la région Auvergne rappelle l’attachement du club à son territoire.

… Et dévoile un maillot en polyester recyclé à la gloire de la Yellow Army

« En prolongeant notre partenariat avec la marque italienne jusqu’en 2030, Macron va devenir la plus longue collaboration avec un équipementier dans l’histoire de notre club, détaille dans le communiqué, le Team Manager de l’ASM Clermont Auvergne, Aurélien Rougerie. Cela exprime à la fois la qualité et la haute performance des produits qui nous sont proposés et que nous développons en collaboration avec Macron, mais aussi la confiance et la volonté d’avancer ensemble qui lient les deux entités. » La nouvelle tenue domicile de l’ASM Clermont Auvergne, baptisée « Home », est fabriquée en tissu composé à 100% de polyester recyclé provenant d’environ 13 bouteilles de 0,5 litre. Ce choix met en avant la volonté du club et de son équipementier de promouvoir la durabilité et le respect de l’environnement.