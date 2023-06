Voile: Play International recrute Romain Attanasio en tant qu’ambassadeur

Lucien Humeau et Noëllie Agbo de Play International entourent leur nouvel ambassadeur, Romain Attanasio.

Quatorzième à l’arrivée de la dernière édition du Vendée Globe, Romain Attanasio rejoint Play International, une organisation pionnière dans le développement et l’éducation par le sport, en tant qu’ambassadeur. Fondée en 1999 par Arnaud Mourot, l’association utilise le jeu sportif comme outil pédagogique pour concevoir et mettre en œuvre des projets d’éducation et d’inclusion destinés aux enfants et aux jeunes en situation de vulnérabilité.

Romain Attanasio et Play International associés pour servir les plus jeunes

Romain Attanasio, skipper professionnel, originaire des Hautes-Alpes et passionné de voile, a participé à deux éditions du Vendée Globe en 2016 et 2020. Il souhaite désormais partager son expérience avec les jeunes et les aider à révéler leurs passions tout en combattant les idées préconçues sur leurs projets d’avenir. En collaborant avec PLAY International, Romain Attanasio et l’association prévoient de développer un programme d’actions comprenant la création d’un kit pédagogique, des visites de l’IMOCA (classe de bateaux de course au large), la découverte de la course au large et des défis sportifs.

Une équipe d’ambassadeurs qui s’étoffe

« Je suis heureux et fier de devenir ambassadeur de PLAY International. Avec PLAY, je souhaite transmettre aux jeunes en situation de vulnérabilité un message de confiance : croyez toujours en vos rêves et n’abandonnez jamais un projet qui vous tient à coeur », se félicite Attanasio par communiqué. Ce partenariat entre Romain Attanasio et PLAY International est soutenu par Fortinet et Best Western Hotels & Resorts, les deux sponsors majeurs qui accompagnent le skipper. Les deux marques souhaitent s’engager pleinement et apporter leur soutien aux actions solidaires menées par leur poulain. Romain Attanasio rejoint l’écurie des ambassadeurs de Play International, tels que Pascal Martinot-Lagarde, Arnaud Assoumani, Emilie Gomis, Eugénie Le Sommer et Daniel Narcisse.