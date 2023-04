Paris 2024: Loxam devient partenaire du COJO

Le groupe Loxam du président Gérard Déprez étend sa participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques sur lesquels veille Tony Estanguet.

Déjà « Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 » depuis le début de cette année 2023, Loxam devient également un partenaire du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) de Paris 2024. Le groupe, spécialiste de la fourniture de matériel BTP, va fournir tous les produits et services nécessaire à la production d’énergie, sur les compétitions de Paris 2024.

Déjà « supporter officiel » de Paris 2024, Loxam rejoint le COJO

« Loxam est fier d’apporter tout son savoir-faire à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de contribuer à leur réussite. Cet évènement marquera un tournant pour notre pays, pour toute une filière économique et naturellement pour le Groupe Loxam déjà très présent à l’international dans trente pays », détaille par communiqué, le président de Loxam, Gérard Déprez.

Un déploiement XXL pour répondre aux besoins des Jeux Olympiques et Paralympiques

Le projet prévoit l’installation de 35 postes de livraison haute-tension, de transformateurs moyenne-tension et de basse-tension, de milliers d’armoires de distribution et de plus de 5 000 km de câbles sur l’ensemble des sites. Des groupes électrogènes, au nombre de 160, seront également déployés afin de prévenir à tout risque de perte ou de défaillance sur le réseau électrique.