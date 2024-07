OL: Le chiffre d’affaires augmente de 27% en 2024

L’Olympique Lyonnais a généré des revenus supérieurs en 2024 sur 2023. Mais le rapport ne dit pas si la saison des Gones s’est soldée par un bénéfice ou des pertes.

Le chiffre d’affaires de l’Olympique Lyonnais a connu une progression notable de 27% (et + 78,7 M€ sur un an), au bilan de la saison 2023-2024, atteignant 368,3 millions d’euros. Ce bond spectaculaire est le résultat de plusieurs facteurs diversifiés, malgré quelques baisses dans certains secteurs clés.

Un chiffre d’affaires à 368,3 M€ pour l’OL au 30 juin dernier

Parmi les domaines qui progressent, les droits TV et le marketing sont en augmentation de 12%, totalisant 95,3 millions d’euros. Cette hausse est en grande partie due à la troisième tranche de revenus de 50 millions d’euros issue de la participation de CVC dans la filiale commerciale de la LFP. Sans cette contribution, les droits TV restent constants à 45,3 millions d’euros.

Les activités événementielles ont également connu une forte progression, avec une augmentation de 162%, atteignant 43,5 millions d’euros. Cette hausse est attribuée à divers événements majeurs accueillis au Groupama Stadium, dont des concerts et des matchs de rugby internationaux. Quant au trading de joueurs, il a généré 104,7 millions d’euros, en hausse de 16%, grâce à des ventes notables comme celles de Bradley Barcola au PSG et Castello Lukeba à Leipzig.

Droits TV, merchandising et events progressent, billetterie et sponsoring en recul

Les revenus de partenariats et publicité ont eux subi un recul de 6%, impactés par le classement en Ligue 1 et la résiliation de certains contrats de partenaires en difficulté financière. Néanmoins, les produits dérivés et autres produits de la marque ont grimpé de manière significative. Les produits dérivés ont augmenté de 7%, atteignant 12,6 millions d’euros. Un apport majeur provient de la concession d’une licence de marque à OL Féminin, qui a généré une redevance exceptionnelle de 26,9 millions d’euros, gonflant les revenus de ce segment à 54,3 millions d’euros, soit une hausse impressionnante de 164%.

Enfin, les recettes de billetterie ont enregistré une baisse de 10%, s’établissant à 33,9 millions d’euros contre 37,7 millions l’année précédente. Ce déclin s’explique principalement par une fréquentation légèrement inférieure lors des matchs de Ligue 1 à domicile.