Gentle Mates: Les 1ers sponsors du nouveau club esport de Squeezie, Gotaga et Brawks

A peine lancée que l’équipe esport Gentle Mates a déjà le soutien de trois partenaires commerciaux.

Après avoir tenu leurs communautés en haleine, en faisant le teasing d’une grosse annonce, les trois influenceurs, suivis par des millions de personnes, Squeezie, Gotaga et Brawks ont révélé, ce jeudi sur Twitch, la création de leur propre équipe esport, nommée Gentle Mates. Sans surprise, depuis quelques heures, le nombre de followers de cette nouvelle équipe ne cesse de croître, sur les différents réseaux sociaux, alors que la soirée de lancement est prévue ce vendredi à 20h. Un soutien des fans attendu par les sponsors, déjà présents aux côtés de la nouvelle structure de jeux vidéo et qui sont au nombre de trois.

Gentle Mates a déjà plusieurs sponsors

L’entreprise électronique et marque de télévision TCL, la plateforme française de musique en streaming Deezer et la chaîne de supermarchés Aldi, déjà très impliquée dans l’Esport, partenaire des équipes Solary, Team Vitality et de la ligue française de League of Legends sont, à ce jour, les trois sponsors de l’écurie et vont contribuer au financement des diverses activités de celle-ci. Les détails de leurs partenariats, aussi bien sur la durée que sur les montants versés, ne sont pour le moment pas connus.

Un autre sponsor pourrait être associé à Gentle Mates

Comme toutes les équipes, Gentle Mates aura le droit à ses propres maillots lorsqu’ils seront en lice dans des compétitions de jeux vidéo – l’écurie se lancera tout d’abord dans celles du jeu Valorant. Elles sont de plus en plus attendues et suivies par une communauté de fans qui grandit d’année en année. Ce qui laisse à penser qu’outre TCL, Aldi, Deezer, qui devraient apparaître sur la tunique, l’équipe de Squeezie, Gotaga et Brawks aura également un nouvel équipementier, qui ne se privera pas d’une telle visibilité et viendra s’ajouter à la liste des partenaires commerciaux déjà cités.