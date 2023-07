France TV prolonge avec le Tour de France

Tour de France, classiques cyclistes ou Marathon de Paris resteront sur France TV.

France Télévisions et Amaury Sport Organisation (ASO) ont annoncé le renouvellement de leur partenariat pour la diffusion de plusieurs épreuves cyclistes majeures, dont le Tour de France, le Tour de France Femmes avec Zwift, Paris-Nice, le Schneider Electric Marathon de Paris, Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, le Tro Bro Léon, le Critérium du Dauphiné et Paris-Tours. Le nouveau contrat débutera en 2026 et se prolongera jusqu’en 2030. Il permettra à France Télévisions de diffuser l’ensemble de ces épreuves sur tous les écrans (télévision, digital et mobile). La chaîne publique assurera également la production du signal pour les épreuves se déroulant sur le territoire français.

Les épreuves de ASO restent sur France Télévision

« La Grande Boucle fait partie de l’histoire et du patrimoine des Français. Chaque été, le Tour de France et désormais le Tour de France Femmes font vibrer les Français. Je suis donc très fière et heureuse de voir France Télévisions poursuivre son partenariat avec ASO pour faire vivre au plus grand nombre l’un des plus beaux événements sportifs au monde », se félicite la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte. « Grâce à la richesse du contenu éditorial qui accompagne la diffusion du direct, que ce soit autour des émissions ou sur les plateformes digitales, le grand public dispose d’une vision 360 sur l’ensemble de nos événements », ajoute Yann Le Moenner, directeur général d’Amaury Sport Organisation.

L’ensemble de ces épreuves restera donc accessible à tous, sur des chaînes nationales et gratuites de la télévision publique.