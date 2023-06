David Lappartient succède à Brigitte Henriques à la tête du CNOSF

David Lappartient est le nouveau président élu du Comité national olympique et sportif français.

Préféré à la co-présidente de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT, Emmanuelle Bonnet Oulaldj, avec qui il était en concurrence, à 36 voix pour sur 44 exprimées et une abstention, David Lappartient a été élu, ce jeudi, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en remplacement de Brigitte Henriques, démissionnaire. Le président de l’Union cycliste internationale (UCI) est élu jusqu’en 2025, à l’échéance qui était celle de sa prédécesseur.

David Lappartient élu jusqu’en 2025 à la présidence du CNOSF

« Je remercie le Conseil d’administration pour la confiance accordée. Mon engagement pour le Mouvement sportif français est indéniable. Je pense aux athlètes, aux fédérations et aux territoires, aux licenciés, aux bénévoles qui s’engagent au quotidien pour le développement du sport, a déclaré le nouveau patron de l’Olympisme français après son élection. Je souhaite rendre hommage à Brigitte Henriques pour son dévouement et le travail qu’elle a réalisé aux côtés des élus et des équipes du CNOSF. Je suis pleinement mobilisé sur les enjeux majeurs qui se profilent, au premier rang desquels : la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024, le soutien à nos athlètes français dans leur quête d’excellence et l’héritage des Jeux afin que l’élan qui aura été créé puisse irriguer tout le Mouvement sportif. »

Une carrière de dirigeant surtout centrée sur le cyclisme et son essor

David Lappartient a une carrière marquée par son engagement dans le développement du sport, notamment le cyclisme. A la tête de l’UCI et avant cela de la Fédération française, il a travaillé activement pour promouvoir l’intégrité et l’égalité des chances dans ce sport. Il a également contribué à la renommée du cyclisme à travers le monde. Une Assemblée générale sera convoquée le 13 septembre 2023 conformément aux délais statutaires afin de ratifier cette élection.