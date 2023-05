Tour d’Italie 2023: Toutes les primes de l’édition 2023 du Giro

Le champion du monde belge, Remco Evenepoel est l’un des favoris à la victoire finale sur le Tour d’Italie 2023.

Trois semaines de course, 3 489,2 km à parcourir, 21 étapes depuis la 1re, ce samedi à Fossacesia Marina dans les Abruzzes et jusqu’au 28 mai, à l’arrivée aux Forums Impériaux de Rome ; voilà pour les grandes lignes de l’édition du Tour d’Italie 2023. Ajoutons-y les deux favoris que sont le Slovène Primoz Roglic et le Belge Remco Evenepoe et les primes que les coureurs viseront tout au long de ce Giro 2023.

Des primes qui restent sensiblement les mêmes sur le Tour d’Italie 2023

D’une édition à une autre, le prize money reste le même, à tout le moins pour les places victorieuses ou d’honneur. Au total, l’enveloppe distribuée par l’organisation avoisinera les 1,5 millions d’euros. et 265 668 euros reviendront au vainqueur, sachant que sur le Tour d’Italie, la formule diffère des autres courses, avec une prime de victoire qui s’accompagne d’un bonus, jusqu’aux dix premiers du classement final. Porter le maillot rose du leader vaudra à son auteur de gagner 2 000 euros de rente quotidienne.

22 équipes et 176 coureurs au départ du 106e Giro de l’histoire

Du côté des étapes, chaque succès sera payé 11 010 euros et la moitié pour le dauphin. De nombreuses autres primes complètent le dispositif, comme de porter un maillot distinctif, passer un col ou un sprint intermédiaire en tête. Vingt-deux équipes pour un total de 176 coureurs prennent le départ ce samedi 6 mai, de la 106e édition du Giro. Les primes versées sur la course complètent les salaires gagnés par les coureurs. Le détail est à lire en page 2 de ce sujet.

