Streaming, TV, radio, comment suivre le Tour de France 2023 ?

A la TV, sur internet, à la radio ou au bord des routes, le Tour de France 2023 se vit sur tous les formats. – @ASO

Le Tour de France 2023 offre aux passionnés et curieux de la course de nombreuses possibilités pour suivre l’événement de près, que ce soit à la TV, en streaming sur internet, via les réseaux sociaux ou en se déplaçant sur le bord des routes. Cette année, de nouvelles opportunités s’offrent aux fans, telles que l’utilisation de la plateforme de covoiturage, la découverte de « Team Radio » et l’adhésion au Tour de France Club.

A la TV ou en streaming, France Télévision est le diffuseur du Tour de France 2023

Toutes les étapes du Tour de France sont produites en intégralité depuis six ans, offrant ainsi environ 110 heures de diffusion en direct sur France 2 et France 3. Les images réalisées par France Télévisions sont également mises à disposition de 100 chaînes du monde entier, dont 60 assurent une diffusion en direct. En plus des étapes, de nombreux programmes d’interviews, d’analyses, de résumés et de bonus seront accessibles sur les différentes plateformes des diffuseurs.

La nouveauté « Team radio » et le partenariat lancé avec Tiktok

Pour permettre aux fans de vivre l’expérience des coureurs au plus près, le dispositif « Team radio » permettra d’entendre les conversations entre les champions et leur encadrement pour plusieurs équipes engagées. Des extraits sélectionnés seront diffusés en léger différé pour ne pas révéler les plans des équipes. TikTok devient fournisseur officiel du Tour de France pour la première fois, mettant en avant la créativité des fans avec des contenus décalés publiés sur le compte officiel. Une caravane TikTok sera également présente pour aller à la rencontre des spectateurs.

Le Tour de France Club, qui compte déjà près de 400 000 membres, offre aux fans la possibilité d’écouter Radio tour, de télécharger les tracés officiels des étapes et de participer à des jeux interactifs pour gagner des dotations. De plus, une chance de remporter une place dans la « Fan Car » est offerte cette année.

Faciliter le transport des spectateurs présents sur place

Pour ceux qui préfèrent se rendre sur le bord des routes, différentes initiatives sont mises en place pour faciliter le transport des spectateurs et limiter leur empreinte carbone. Une plateforme de covoiturage est proposée sur le site officiel, des parkings sécurisés sont installés pour les cyclistes se rendant à l’arrivée d’une étape, et l’application Waze propose des itinéraires préférentiels en tenant compte des restrictions de circulation en temps réel. Des réductions sont également proposées par la SNCF pour encourager l’utilisation des transports en commun.