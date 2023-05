Rexel nouveau partenaire énergétique du Tour de France

Photo d’une nouvelle famille qui unit Rexel à l’organisation du Tour de France.

Rexel s’engage aux côtés du Tour de France en tant que nouveau partenaire énergétique. Pendant les trois prochaines années, Rexel, leader de la distribution de produits et de services aux professionnels, sera un fournisseur de la Grande Boucle. Spécialisé dans le secteur de l’énergie, Rexel a récemment élargi son offre de services liés à la mobilité électrique en faisant l’acquisition de Freshmile. Cette acquisition renforce les capacités de Rexel dans le domaine de la e-mobilité et lui permet de répondre à l’objectif d’installer 400 000 bornes de recharge électrique sur le territoire français d’ici 2030.

Rexel s’engage trois ans avec le Tour de France cyclciste

« Locataire de son stade, le Tour de France est résolument engagé, depuis maintenant plus de 10 ans, à tendre vers une organisation toujours plus écoresponsable, pour protéger le patrimoine naturel, cet écrin dans lequel évoluent les meilleurs cyclistes du monde et qui est notre bien commun, détaille par communiqué, le patron du Tour, Christian Prudhomme. S’associer à un expert du secteur de l’énergie comme Rexel permettra à l’épreuve de poursuivre sur le chemin de la réduction de son impact, en permettant l’accélération de l’électrification des territoires, au service d’une mobilité plus durable. »

Rexel devrait prendre la suite d’Enedis qui était jusqu’alors le partenaire électrification sur le Tour de France. La dernière extension du partenariat signée en 2018 s’est achevé en 2021.