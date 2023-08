Rudy Gobert 13e, les 50 joueurs les mieux payés de la NBA 2023-2024

Rudy Gobert est le seul Français parmi les 50 joueurs les mieux payés de la NBA.

Rudy Gobert, le pivot français des Minnesota Timberwolves, est le 13e joueur le mieux payé de la NBA pour la saison 2023-2024, avec un salaire de 41 millions de dollars (37,7 M€), selon un classement établi par le média Hoops Rumors. Gobert devance notamment Anthony Davis (Los Angeles Lakers, 40,6 millions de dollars) et Zach LaVine (Chicago Bulls, 40 millions de dollars).

Rudy Gobert aux portes du Top 10 des salaires de la NBA

Stephen Curry est le joueur le mieux payé de la NBA pour la saison 2023-2024, avec un salaire de 51,9 millions de dollars. Il est suivi de Kevin Durant (47,6 millions de dollars) et Joel Embiid (47,6 millions de dollars). Le média précise que ces salaires sont la part fixe de chacun, car certains ont des bonus ; les uns de 15% sur un transfert, les autres à la performance, comme de remporter le championnat, d’être dédigné MVP ou sélectionné pour le All Star Game.

Le sponsoring pour augmenter les revenus des stars de la ligue de basket

Ces salaires ne prennent pas non plus en compte les revenus annexes liés au sponsoring, des équipementiers ou des commanditaires associés, pour les joueurs qui en ont, à l’instar par exemple de LeBron James ou Kevin Durant liés l’un et l’autre à la marque Nike, dans le cadre de contrats signés « à vie ». C’est aussi le cas de Stephen Curry avec la concurrente Under Armour.

Les 50 joueurs les mieux payés de la NBA 2023-2024

Stephen Curry, Warriors : 51 915 615 $

Kevin Durant, Suns : 47 649 433 $

Joel Embiid, Sixers : 47 607 350 $

LeBron James, Lakers : 47 607 350 $

Nikola Jokic, Nuggets : 47 607 350 $

Bradley Beal, Suns : 46 741 590 $

Giannis Antetokounmpo, Bucks : 45 640 084 $

Paul George, Clippers : 45 640 084 $

Kawhi Leonard, Clippers : 45 640 084 $

Damian Lillard, Trail Blazers : 45 640 084 $

Jimmy Butler, Heat : 45 183 960 $

Klay Thompson, Warriors : 43 219 440 $

Rudy Gobert, Timberwolves : 41 000 000 $

Fred VanVleet, Rockets : 40 806 300 $

Anthony Davis, Lakers : 40 600 080 $

Luka Doncic, Mavericks : 40 064 220 $

Zach LaVine, Bulls : 40 064 220 $

Trae Young, Hawks : 40 064 220 $

Tobias Harris, Sixers : 39 270 150 $

Pascal Siakam, Raptors : 37 893 408 $

Ben Simmons, Nets : 37 893 408 $

Kyrie Irving, Mavericks : 37 037 037 $

Devin Booker, Suns : 36 016 200 $

Kristaps Porzingis, Celtics : 36 016 200 $

Karl-Anthony Towns, Timberwolves : 36 016 200 $

CJ McCollum, Pelicans : 35 802 469 $

James Harden, Sixers : 35 640 000 $

Jrue Holiday, Bucks : 34 954 667 $

Darius Garland, Cavaliers : 34 005 250 $

Ja Morant, Grizzlies : 34 005 250 $

Zion Williamson, Pelicans : 34 005 250 $

Brandon Ingram, Pelicans : 33 833 400 $

Jamal Murray, Nuggets : 33 833 400 $

Shai Gilgeous-Alexander, Thunder : 33 386 850 $

Michael Porter Jr., Nuggets : 33 386 850 $

Donovan Mitchell, Jazz : 33 162 030 $

Bam Adebayo, Heat : 32 600 060 $

De’Aaron Fox, Kings : 32 600 060 $

Jayson Tatum, Celtics : 32 600 060 $

Deandre Ayton, Suns : 32 459 438 $

Gordon Hayward, Hornets : 31 500 000 $

Chris Paul, Warriors : 30 800 000 $

Kyle Lowry, Heat : 29 682 540 $

Khris Middleton, Bucks : 28 703 704 $

DeMar DeRozan, Bulls : 28 600 000 $

Domantas Sabonis, Kings : 28 000 000 $

Jerami Grant, Trail Blazers : 27 586 207 $

Jordan Poole, Wizards : 27 455 357 $

Jaren Jackson Jr., Grizzlies : 27 102 202 $

Tyler Herro, Heat : 27 000 000 $