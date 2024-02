NBA All Star Game 2024: Les primes (prize money) qui sont à gagner

Le NBA All Star Game 2024 versera des primes aux deux sélections de l’Est et de l’Ouest.

Le NBA All Star Game 2024 se dispute dans la nuit de dimanche à lundi. Inauguré en 1951 à Boston, le All-Star Game célèbre cette année sa 73e édition. Traditionnellement, il oppose les meilleurs joueurs des Conférences Est et Ouest. Les entraîneurs sont choisis parmi ceux à la tête des équipes ayant réalisé les meilleurs records de leur Conférence, avec néanmoins une interdiction de sélection consécutive (la « règle Riley »).

100 000 $ pour l’équipe vainqueur du BA All Star Game 2024

Côté palmarès, Bob Pettit et Kobe Bryant partagent le record de titres de MVP du All-Star Game. LeBron James, quant à lui, détient les records de participations (19) et de points marqués (426). Comme son statut l’indique, le All-Star Game s’accompagne d’un prize money conséquent. Selon les informations, chaque membre de l’équipe victorieuse empochera 100 000 dollars (environ 91 000 euros). Les perdants ne repartiront pas bredouilles puisqu’ils recevront tout de même 25 000 dollars (environ 23 000 euros). Cet écart significatif (75 000 dollars) vise à motiver les joueurs et garantir un spectacle de haute volée.

un match qui a aussi une vocation carritative

Comme à l’accoutumée, le All-Star Game se veut solidaire. Cette année, l’équipe de l’Est soutiendra les « Special Olympians Indiana », tandis que l’Ouest jouera pour le « Boys and Girls Club of Indianapolis ». Chacune de ces associations recevra 100 000 dollars de base, et celle de l’équipe gagnante s’en verra attribuer 240 000 dollars supplémentaires.

Conférence Est vs Ouest et opposition des meilleures stars NBA

Les deux Conférences aligneront des armadas de stars. À l’Est, Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum et Joel Embiid débuteront le match, coachés par Doc Rivers (Milwaukee Bucks). À l’Ouest, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Durant, LeBron James et Nikola Jokic formeront le cinq de départ, sous la houlette de Chris Finch (Minnesota Timberwolves).

Le NBA All Star Game 2024 se déroulera ce dimanche 18 février au Gainbridge Fieldhouse d’Indianapolis, Indiana. Cette salle peut accueillir plus de 17 200 spectateurs, qui vibreront au rythme des exploits des plus grands joueurs de la ligue.