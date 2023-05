Michael Jordan s’offre cette hypercar la plus rapide au monde à 2,7 M€

Michael Jordan est devenu l’un des 30 propriétaires d’une Hennessey Venom F5 Roadster.

Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps, s’est retiré des parquets depuis vingt ans. Désormais, il se consacre essentiellement à sa vie d’homme d’affaires – gestion de la marque qui porte son nom et de sa franchise, les Charlotte Hornets – et profite des petits plaisirs de la vie. Parmi eux, à l’instar de nombreuses personnalités du sport, les bolides de luxe. En effet, l’athlète le mieux payé de l’histoire s’est offert l’hypercar la plus rapide au monde. Son prix est estimé à 3 millions de dollars, soit 2,7 millions d’euros selon le taux de conversion actuel.

Michael Jordan possède désormais une Hennessey Venom F5 Roadster, comme l’a confirmé la marque elle-même via ses réseaux sociaux. « Aujourd’hui était un jour spécial. C’est un honneur de construire une Venom F5 spéciale pour un ami spécial », écrit le compte du constructeur automobile, accompagné d’une photo du basketteur américain aux côtés du fondateur John Hennessey. Sous le capot, son moteur V8 biturbo de 1817 chevaux permet à ce bolide de luxe d’absorber le 0 à 100 km/h en seulement 2,6 secondes.

Michael Jordan possède un des trente exemplaires disponibles dans le monde

D’après le constructeur automobile, il s’agit de la voiture la plus rapide au monde, pouvant aller à une vitesse maximale de plus de 483 km/h. Une automobile de luxe que seules certaines personnes peuvent s’offrir. Outre son prix, avoir des revenus qui permettent de pouvoir se l’acheter n’est pas un critère suffisant pour l’avoir dans son garage, puisque cette hypercar Hennessey Venom F5 Roadster n’est disponible qu’en seulement 30 exemplaires. Michael Jordan est donc l’une des trente personnes à posséder ce monstre.