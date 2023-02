Kevin Durant: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

De Brooklyn à Phénix, Kevin Durant demeure un basketteur accompli qui a la grâce de nombreux sponsors.

Début février, Kevin Durant a quitté les Brooklyn Nets pour rejoindre les Suns de Phoenix. Blessé au genou droit, la star de la NBA pourrait faire ses débuts avec les Suns d’ici quelques jours. En dehors des parquets, le basketteur américain s’affiche aux côtés de nombreuses marques. Au cours de sa carrière, le double champion NBA a associé son image à plusieurs sponsors.

Kevin Durant a signé un contrat de 300 millions de dollars avec son sponsor Nike

Des sponsors qui lui ont rapporté 48 millions de dollars sur l’année 2022, d’après le site spécialisé Sportico. Kevin Durant était le septième athlète le mieux payé, avec un total de 85,9 millions de dollars. En 2014, la star de la NBA, alors en fin de contrat avec son équipementier, et annoncé partant chez Under Armour, prolonge son contrat avec Nike. Un nouveau bail de 10 ans avec la marque à la virgule, lui permettant de toucher 300 millions de dollars sur l’ensemble de la durée du contrat, soit 30 millions de dollars par an.

Kevin Durant a signé un partenariat de longue durée avec NBA 2K

Contrairement à d’autres sportifs qui ne souhaitent pas s’associer à plusieurs marques, Kevin Durant a opté pour une toute autre stratégie. Au cours de sa carrière, “KD” a prêté son image à plus d’une bonne dizaine de sponsors. Pêle-mêle : Panini America, Beats, Alaska Airlines, Weedmaps, Nike, Alaska Air Group, American Family Insurance, BBVA, Gatorade, Sparkling Ice, Sonic Drive In, Sprint, Google, ou encore le jeu vidéo NBA 2K. Avec ce dernier, Durant a signé, en 2020, un accord de partenariat à long terme. Le basketteur de 34 ans et son équipe collaborent avec 2K sur le développement des futurs jeux, de leur contenu, ainsi que des produits dérivés dans le jeu. Une stratégie gagnante d’un point de vue financier, puisqu’il est l’un des sportifs les mieux payés au monde. Il fait partie des basketteurs NBA les plus riches de l’histoire.