FC Barcelone: Images à l’intérieur du Camp Nou après rénovation

Le Camp Nou poursuit sa mue et les images sont séduisantes.

Le FC Barcelone a publié des images intérieures du Camp Nou rénové, offrant un aperçu alléchant de ce que sera l’antre du club catalan à l’horizon 2026. Baptisé « Espai Barça », ce projet de transformation ambitieux vise à moderniser et à agrandir le stade mythique, tout en respectant son histoire et son identité.

Visite en images à l'intérieur du futur Camp Nou du Barça Image 1 parmi 13

Le « Espai Barça » est un projet pharaonique qui vise à faire du Camp Nou l’un des stades les plus modernes et les plus complets au monde. Avec un coût estimé à 1,5 milliard d’euros, il représente un pari audacieux pour le FC Barcelone, qui espère ainsi asseoir sa position de club leader sur la scène mondiale. En attendant l’achèvement des travaux en 2026, les supporters du Barça peuvent déjà se projeter dans le futur et rêver des émotions intenses que procurera ce nouveau stade.