Lamine Yamal. Cadeau bling bling à 400 000€ pour son anniversaire

Cadeau insolite et très cher d’un chanteur pour les 18 ans de Lamine Yamal.

Lamine Yamal recevra un cadeau d’anniversaire hors du commun pour ses 18 ans. Le chanteur dominicain « El Alfa el Jefe » a en effet commandé une chaîne en or d’une valeur de 400 000 euros pour l’ailier du FC Barcelone, qui célèbre sa majorité ce dimanche 13 juillet. Le bijou a été conçu par Tajia Diamonds, une maison de joaillerie fondée en 2015 par Víctor Rodríguez.

La chaîne de 14 carats sertie de diamants VS suit le design traditionnel porté par les artistes de reggaeton. L’entreprise compte parmi sa clientèle des célébrités de la musique comme El Alfa, Farruko et Bryant Myers, ainsi que des sportifs tels que les boxeurs Robert Easter Jr. et Danny García.

Une fête à Ibiza pour la majorité de Lamine Yamal

El Alfa, qui totalise plus de 20 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, a révélé son geste sur Instagram. Le chanteur dominicain, considéré comme l’artiste de son pays le plus écouté internationalement, remettra personnellement le cadeau à Yamal lors de leur prochaine rencontre en Europe. L’international espagnol entretient des relations avec plusieurs figures de la musique urbaine, notamment Ozuna, Myke Towers et Bad Gyal, qui devraient être présents lors de sa célébration d’anniversaire.

Selon les informations de la COPE, Yamal va organiser une fête privée à Ibiza avec des invités triés sur le volet. L’événement se déroulera sans téléphones portables pour préserver l’intimité des participants. Cette célébration intervient alors que le joueur barcelonais a récemment hérité du numéro 10 du FC Barcelone. Lamine Yamal a prolongé le 28 mai jusqu’en 2031 son contrat avec le FC Barcelone, mais le bail ne deviendra effectif qu’une fois sa majorité franchise, en adéquation avec les règles en Liga qui ne permet des contrats de cinq qu’aux joueurs majeurs.