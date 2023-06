Zlatan Ibrahimovic: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Clap de fin pour Ibrahimovic qui quitte le monde du football et peut-être celui des marques qui le suivent.

A 41 ans, Zlatan Ibrahimovic a décidé et annoncé, hier dimanche, son départ à la retraite sportive après la fin de son contrat avec l’AC Milan. C’est le point final d’une riche carrière de footballeur, tant au niveau des trophées que des gains qui en découlent. Beaucoup sont le fait des partenaires commerciaux qui l’ont accompagné

Zlatan Ibrahimovic tire sa révérence du football à 41 ans

L’un des sponsors les plus notables de l’attaquant suédois est Nike. Cependant, sa relation avec cette marque de chaussures de sport n’a pas toujours été simple. Au début de sa carrière à l’Ajax, il portait des chaussures Puma, puis il est passé à Adidas en rejoignant l’équipe nationale. De 2004 et 2014, Zlatan a officiellement été l’image de Nike, mais depuis lors, sa relation avec la marque américaine est devenue intermittente. C’est toutefois avec la marque à la Virgule qu’il conclut sa carrière.

Avec Nike son principal sponsor, une relation parfois contrariée

Outre Nike, Zlatan Ibrahimovic est également soutenu par d’autres grandes marques. Notamment Volvo, le fabricant suédois de voitures, auquel il est associé depuis une paire d’années, autour d’un partage d’image et de valeur commune. Ces derniers mois, il a collaboré avec l’opérateur téléphonique italien Very Mobile et il est encore un ambassadeur de la marque suédoise de prêt-à-porter H&M. Ces collaborations sont estimées rapporter à l’un, sinon des meilleurs joueurs de l’histoire du foot suédois, près de 5 millions de dollars annuels (4,6 M€).

Anciennement l’image de Xbox, Nivea ou Vitamin Well

En dehors du domaine du sport, Zlatan a anciennement été associé à des marques telles que Microsoft Xbox One, pour laquelle il est devenu ambassadeur officiel en novembre 2013, alors qu’il évoluait au Paris Saint-Germain. Cette collaboration mettait en avant son attrait auprès d’un public plus large, au-delà du monde du football. Parmi ses autres sponsors précédents, on compte Nivea Men, une marque allemande de soins personnels, pour laquelle il a participé à une campagne publicitaire en février 2014. Il a aussi été l’ambassadeur de Vitamin Well, une entreprise suédoise de boissons enrichies en vitamines, à partir de décembre 2014. En mars 2015, il a même lancé sa propre boisson appelée Vitamin Well Upgrade, renforçant ainsi sa présence dans le secteur des boissons.

VISA l’avait comme ambassadeur au Mondial en Russie

Enfin, lors de la Coupe du Monde de la FIFA en Russie en 2018, il a été choisi comme ambassadeur par VISA pour promouvoir la technologie sans contact. À l’époque, il jouait pour le LA Galaxy en Major League Soccer (MLS). Cette collaboration mettait en avant son statut d’athlète international et son influence auprès des fans de football du monde entier.