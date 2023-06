Voilà comment l’Inter Miami va payer Lionel Messi…

Lionel Messi a refusé un pont d’or de l’Arabie Saoudite pour rejoindre la MLS et l’Inter Miami

Lionel Messi a tranché pour son futur. Les sources le confirment, de son biographe, Guillem Balague à l’AFP ou le spécialiste mercato Frabizio Romano et toutes convergent vers la même destination : ni le Barça, ni l’Arabie Saoudite, mais l’Inter Miami, en MLS. Ce faisant, le désormais ex-attaquant du PSG a refusé une offre contractuelle démentielle de 500 millions d’euros annuels, du Moyen-Orient pour rejoindre une ligue où les salaires sont capés.

Lionel Messi vers l’Inter Miami en MLS

Comment alors la franchise de David Beckham pourra-t-elle rémunérer le joueur individuellement le plus titré du football ? Par le truchement de toutes les composantes fortes de la MLS, expliquent notamment The Athletic et la BBC, en Angleterre. A commencer par les deux sponsors majeurs que sont Adidas, l’équipementier de tous les clubs du football nord-américain et Apple qui a signé l’été dernier un contrat de dix ans à 2,5 milliards de dollars au cumul. La marque à la pomme verserait des droits sur chaque nouvel abonné enregistré et elle se préparerait à tourner une série dédié à La Pulga.

Dans une ligue à salary cap, toutes les composantes s’unissent pour payer l’Argentin

Quant à Adidas, The Atlhetic explique que la marque partagerait partie de ses revenus générés avec Messi. Sachant que l’Argentin est déjà un ambassadeur d’importance pour le groupe allemand, depuis dix-sept ans. En contrepartie d’un deal à 830 millions de dollars jusqu’en 2030, la marque allemande habille les 29 franchises de la MLS et fournit tous les ballons de matchs. Quant à l’Inter Miami, outre le salaire et les bonus qu’il devra verser au joueur, il se dit qu’une partie de l’actionnariat du club lui sera accordé, pour compenser. En Espagne, la Cadena Ser parle de 5% de la franchise que dirige l’Anglais, David Beckham.