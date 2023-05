Un smartphone en or « Nueve » pour Karim Benzema

Pour l’assortir à son casque audio, le smartphone signature « Nueve » de Karim Benzema.

Pour l’assortir au casque personnalisé qu’il a dernièrement reçu en cadeau, de la part de son partenaire en club au Real Madrid, Vinicius Junior. C’est la même société qui produit les deux, spécialistes de la customisation d’objets du quotidien. En l’espèce, ici, un smartphone en or signature pour Karim Benzema, du dernier modèle 14, de la très populaire marque à la pomme.

« Nueve » en or 24 carats le smartphone signature de Benzema

Réalisé par Idesign Gold, qui partage les images sur ses réseaux sociaux, ce téléphone portable et tout en or en surface sur la coque. De l’or jaune 24 carats et pour l’attaquant français, Ballon d’or en titre, la mention « Nueve » inscrite en gros à l’arrière. « Nueve », comme son blase qui fait référence, en langue espagnole, au numéro qu’il porte dans le dos, sur son maillot. Il faut compter près de 3 500 euros pour ce type d’appareil. Il n’est pas dit si Karim Benzema en a fait la commande, où s’il est un cadeau offert par la société.

Déjà un autre modèle plus ancien gravé « K.B »

Car elle a fait des footballeurs son principal fond de commerce et de promotion. Ses clients sont nombreux, de Ronaldinho à Neymar et Mbappé, qu’elle affiche en home page de son site, à d’autres Parisiens, Donnarumma, Hakimi, Messi ou Di Maria, désormais joueur de la Juventus. Karim Benzema lui même, a déjà profité des services de la marque, avec son modèle 11 pro max, reçu en 2019. A l’époque plus sobrement gravé de ses initiales « K.B ».