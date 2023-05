Benzema reçoit un cadeau personnalisé à 2500€ de Vinicius Jr

Vinicius Junior a offert à son pote Karim Benzema, une paire d’AirPods Max personnalisée, sans que l’on ne sache officiellement pour quelle raison précise.

Comme il semble loin le temps où Karim Benzema demandait à ses coéquipiers de ne pas faire la passe à Vinicius Jr. Depuis plusieurs mois maintenant, l’international auriverde et l’attaquant français sont très complices sur le terrain et en dehors. Comme il l’a fait savoir sur son compte Instagram, le numéro 9 des Merengue a reçu cadeau de la part de l’international auriverde. C’est une création signée de la société Idesign Gold qui avoisine le prix de 2 500 euros.

Vinicius Jr offre un cadeau personnalisé à Benzema

En effet, le virevoltant brésilien a offert des AirPods Max personnalisés à l’attaquant de 35 ans. Il s’agit d’un casque en or sur lequel est inscrit les initiales « KB9 », qui n’est autre que le surnom de Benzema. Le natif de Bron a remercié son coéquipier en story Instagram « Merci mon petit frère » a-t-il écrit, accompagné de la photo du casque. Vinicius Junior lui a aussitôt répondu, toujours en story Instagram, « Merci mon frère ». Les deux hommes sont très proches, comme l’expliquait l’ailier auriverde, il y a tout juste un an lors d’un entretien accordé à DJMariio.

Benzema et Vinicius Jr s’entendent à merveille

« Mon meilleur ami est Benzema. Sur le terrain, nous sommes toujours très proches et nous cherchons toujours le jeu », a-t-il confié. Un doute subsiste quant à la raison de ce cadeau. La réponse pourrait être liée à la récente actualité de Karim Benzema. D’après le magazine Semana, le Ballon d’Or 2022 aurait eu un quatrième enfant, le premier avec le mannequin Jordan Ozuna. Cela expliquerait également les deux autres cadeaux qu’il a reçu et affiché sur Instagram. Le premier venant de la styliste italienne Donatella Versace, de la marque éponyme, le second offert par la joaillerie de luxe Tiffany and co.