Un joueur de Liverpool s’offre cette « Batmobile »

Inspiré d’un super-héros ce SUV d’un joueur de Liverpool.

L’identité de son nouveau propriétaire n’a pas été dévoilée. Simplement apprend-on que cette Lamborghini Urus S est une commande d’un joueur de l’effectif actuel des Reds de Liverpool. Elle n’est pas rouge comme son club, mais noire sublimée de légères touches de jaunes, qui n’est pas sans rappeler les couleurs d’un célèbre super-héros de l’univers Dc Comics : Batman

Les détails en images de l'Urus S "Batman" d'un joueur de Liverpool

Noir satiné et jaune le nouvel Urus d’un joueur de Liveprool

C’est ainsi que l’annonce sur ses réseaux sociaux la concession Premier Sports Solutions à Bournemouth qui l’a préparée. L’habillage extérieur de la carrosserie est noir satiné, accompagné de jaune en rayures. Le tout donne un rendu finalement sobre, mais particulièrement clinquant. L’Urus S est présenté comme l’un des meilleurs de la catégorie des SUV. A tout le moins l’un des plus performants qui développe 666 chevaux sous le capot (contre 650 la version plus classique).

Le SUV de Lamborghini est un must sur les parkings des clubs de foot

Il peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et flirte avec les 305 km/h. Son prix approche les 200 00 0 euros que cette version dépasse sûrement après travail de customisation de la carrosserie. Le Lamborghini Urus est un véhicule particulièrement plébiscité des footballeurs professionnels, pour ceux qui en ont les moyens dans les plus grands clubs du Vieux Continent. Citons pour quelques-uns d’entre eux les Madrilènes, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et Thibaut Courtois ; Wesley Fofana et Ben Chilwell à Chelsea, Kai Havertz à Arsenal ou Mason Mount à Manchester United. Sans oublier le nouveau commandé par Jack Grealish, de la même couleur que son bleu ciel maillot de Manchester City.