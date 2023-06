Jack Grealish s’offre cette nouvelle Lamborghini aux couleurs de Manchester City !

Un nouveau Lamborghini Urus à la couleur singulière pour Jack Grealish.

Près de deux ans après son arrivée à Manchester City en provenance d’Aston Villa, pour 117,5 millions d’euros, montant record pour un footballeur anglais, Jack Grealish s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs de Pep Guardiola. L’international des Three Lions, qui réalise une bonne saison, a décidé de célébrer le doublé Coupe-Championnat, qui pourrait se transformer en triplé en cas de succès en Ligue des Champions, en s’offrant une Lamborghini aux couleurs de son club.

Jack Grealish s’offre une Lamborghini Urus

Comme le rapporte le compte Instagram de Yianni Charalambous, propriétaire de Yiannimize, société spécialisée dans l’habillage et la customisation de véhicules, Jack Grealish possède désormais une Lamborghini Urus dans son garage. Celle-ci, est de couleur Bleu Tiffany, une couleur turquoise, à mi-chemin entre le bleu et le vert, qui rappelle évidemment celle de Manchester City. Cette automobile de luxe, dont le prix est estimé à plus ou moins 200 000 euros selon les options, est capable, avec son moteur V8 de 650 chevaux, d’absorber le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes.

La Lamborghini Urus est plébiscitée par les footballeurs

Elle est également en capacité d’abattre le 0 à 200 km/h en 12,8 secondes, pour une vitesse maximale de 305 km/h. Jack Grealish n’est pas la seule star du ballon rond à avoir eu recours aux services de la société spécialisée, puisqu’en 2022, Yiannimize avait déjà customisé la Lamborghini Urus d’Aubameyang. Commercialisé depuis 2018, ce modèle du constructeur automobile italien est plébiscité par les footballeurs. Outre Grealish, plusieurs de ses coéquipiers en sélection anglaise possèdent également une Lamborghini Urus dans leur garage. Ils ne sont évidemment pas les seuls, car certains joueurs du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid ont aussi été aperçus à la sortie du centre d’entraînement ou dans les rues de la capitale espagnole, au volant de ce bolide de luxe.