Top 10 des audiences historiques de l’équipe de France à la télé

Toutes sur TF1 et deux sur dix à l’occasion de ce Mondial 2022, les meilleures audiences historiques des Bleus, à la télé.

Finalistes malheureux de cette Coupe du monde 2022, les Bleus de Didier Deschamps ont rassemblé massivement les Français devant leur écran. En effet, la finale opposant l’Argentine à la France (3-3, 4-2 t.a.b) a réuni 24,08 millions de téléspectateurs devant TF1, soit 81% de part d’audience. Il s’agit de la deuxième meilleure audience de l’histoire de l’équipe de France.

Un pic d’audience à 29,39 millions

Une finale légendaire. Après avoir été menés 2-0 par l’Albiceleste, les Bleus, par l’intermédiaire de Mbappé, ont su arracher les prolongations. Durant ces deux périodes de 15 minutes, les deux équipes ont marqué, portant le score à 3-3. C’est finalement lors de la séance des tirs au but que les Argentins ont remporté cette finale. Un scénario qui a boosté les audiences de TF1. 24,08 millions de personnes étaient devant leur téléviseur. Un pic d’audience à 29,39 millions a été enregistré. Il s’agit de la plus puissante audience sur une seule chaine.

La deuxième meilleure audience des Bleus

Malgré cette audience pharamineuse, la finale entre l’Argentine et la France a réuni moins de personnes devant leur téléviseur que celle de 2018 face à la Croatie. En effet, il y’a quatre ans, 26,2 millions de Français étaient au rendez-vous pour voir Mbappé et ses coéquipiers décrocher la deuxième étoile. Elle se classe à la deuxième position des meilleures audiences de l’équipe de France.

Les 10 meilleures audiences de l’équipe de France

10. France – Italie (2000) = 20,3 millions de personnes pour la victoire de Trezeguet et ses coéquipiers.

9. France – Allemagne (2016) = Une victoire (2-0) suivie par 20,3 millions de Français

8. France – Croatie (1998) = Ils étaient 20,6 millions à exulter devant le doublé de Lilian Thuram.

7. France – Maroc (2022) = 20,7 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran

6. France – Italie (2006) = 22,1 millions de passionnés pour la dernière de Zidane

5. France – Portugal (2006) = Une audience de 22,2 millions pour cette demi-finale de Mondial

4. France – Portugal (2016) = 22,3 millions de français devant la victoire d’Eder et de ses coéquipiers, à l’Euro 2016

3 . France – Brésil (1998) = 23,6 millions de Français devant leur téléviseur pour la première étoile sur le maillot national

2. France – Argentine (2022) = Une audience de 24,08 millions pour assister au premier titre de Messi.

1. France – Croatie (2018) = 26,2 millions de personnes devant le sacre de Mbappé et ses coéquipiers.