Un France – Maroc à plus de 20 M de téléspectateurs

TF1 a dépassé les 20 millions de téléspectateurs sur ce Mondial 2022, avec la demi-finale face au Maroc.

Deux tiers de celles et ceux qui ont suivi un programme à la télé, ce mercredi soir, lorgnaient la même chose: la demi-finale France – Maroc (2-0), au Mondial 2022. En moyenne, TF1 a réuni 20,69 millions de téléspectateurs avec cette affiche, pour une part d’audience à 66,4%. Et même, précise Pure Médias, jusqu’à 74% sur la fameuse cible de la ménagère de plus de cinquante ans. C’est dire l’engouement pour ces Bleus.

Deux personnes sur trois devant les écrans ont regardé France – Maroc

Logiquement, les hommes de Didier Deschamps avancent crescendo, et les audiences de la télé en proportion, également. Après 12,53 millions enregistrés par la première chaîne, pour le match d’ouverture, France – Australie, le suivant (France – Danemark), a été vu par 11,59 millions de téléspectateurs et France – Tunisie, par 8,4 millions.

Vers un nouveau record dimanche pour la finale face à l’Argentine ?

En huitièmes, France – Pologne a enregistré 14,3 millions, en moyenne et 17,72 millions, pour France – Angleterre en quart. LA suite, c’est dimanche avec la finale face à l’Argentine, et l’occasion d’élever encore plus haut le record d’audience annuel, voire mieux, pour TF1.