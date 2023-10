TFC: Les primes déjà gagnées en Ligue Europa 2023-2024

Malgré la défaite concédée à Liverpool, rien n’est compromis en Ligue Europa pour le Toulouse FC et ses supporters.

La marche était trop haute, ce jeudi soir à Anfield, pour le Toulouse Football Club, battu par le grand Liverpool FC. Mais ce revers, même s’il est lourd sur le plan comptable (5-1), ne remet en rien en cause, le parcours jusqu’ici réussi des Violets en Ligue Europa 2023-2024. Avec quatre points à la moitié de la phase de groupes, ils sont troisième de la poule E, mais à égalité avec l’Union Saint-Gilloise, à cinq longueurs derrière les Reds qui semblent partis pour tous les dominer.

Le TFC est toujours en course pour les 8es de la Ligue Europa 2023-2024

Le TFC peut toujours espérer voir la voix des huitièmes de finale, en passant alors par un barrage pour tous les deuxièmes de groupes avec les reversés de la Ligue des champions. En ce cas, Toulouse recevrait 550 000 euros en plus de l’UEFA pour sa place de dauphin, comme le veut la règle de répartition de l’UEFA pour la Ligue Europa et 500 000 euros de plus pour la participation aux barrages. On en est pas encore là, mais déjà les Haut-Garonnais ont gagné plus ou moins 9 millions d’euros de leur tournoi, selon les calculs de Sportune.

Plus ou moins 9 M€ gagnés de cette première partie de tournoi pour Toulouse

Cela, à l’addition de la prime commune aux 32 équipes, des bonus de résultats, à savoir une victoire à 630 000 euros et un nul à 210 000 euros, le classement au coefficient du club depuis les dix dernières saison européennes et la part du marketpool ; cette dernière que sont les droits de la TV, n’est qu’estimation sur le pot total distribué aux trois clubs français. Le Toulouse FC en recevra 40% du total en sa qualité de vainqueur de la Coupe de France.

Les primes déjà gagnées par le TFC en Ligue Europa

Primes de participation = 3,63 M€

Prime de résultats = 0,84 M€

Classement au coefficient = 1,45 M€

Marketpool (estimation) = 3,2 M€

Total = 9,12 M€